Em jogo morno, Floresta empata com Londrina fora de casa e amplia sequência invicta na Série C

Londrina e Floresta se enfrentaram pela 16ª rodada da Série C Crédito: Kely Pereira / Floresta

O Floresta somou um ponto importante diante do Londrina neste domingo, 4, pela Série C. No Estádio do Café, os times protagonizaram um duelo sem grandes emoções e empataram sem gols pela 16ª rodada da competição nacional.

Com o resultado, o Verdão da Vila chegou ao seu sexto jogo consecutivo sem perder no certame e agora é o 11º colocado na tabela com 18 pontos somados. O próximo compromisso da equipe será contra o Ypiranga-RS, na segunda-feira, 12, às 20h, no Estádio Presidente Vargas.

Londrina 0x0 Floresta: o jogo Atuando em casa, o Tubarão iniciou a partida tendo a posse de bola para tentar chegar à meta defendida pelo goleiro Luiz Daniel, mas encontrou dificuldade para infiltrar na zaga alviverde. O Lobo, por sua vez, aguardava a equipe paranaense e tentava sair em contra-ataque, principalmente com Romarinho.

Aos 14, o Floresta quase abriu o placar no Estádio do Café. No lance, Marllon finalizou de longa distância, mas Gabriel Félix fez intervenção importante. Dois minutos depois, o time cearense ainda balançou as redes com Lohan. No entanto, o atacante estava em posição de impedimento.

Após um período de pouca movimentação no jogo, o Londrina assustou e chegou perto de marcar seu gol aos 36 minutos. Após cruzamento de Gustavo França, Iago Telles cabeceou e Daniel Amorim apareceu para completar, mas acabou mandando por cima da trave. Em seguida, Iago Telles finalizou colocado e Luiz Daniel fez boa defesa. Na segunda etapa, o cenário seguiu o mesmo. Com um time da casa sendo dono da posse da bola, o Floresta focou na compactação defensiva. Aos 7, o Tubarão teve boa chance com Kadi em finalização firme. Porém, Luiz Daniel apareceu novamente e conseguiu espalmar para a linha de fundo.