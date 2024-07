Ferroviário fica no empate com o Confiança fora de casa e segue no Z-4 da Série C

O time encerra a rodada na 18ª posição com apenas 12 pontos conquistados. Ainda restam cinco partidas até o fim da primeira fase do certame. Dessas, três o clube será mandante

O Ferroviário vai se complicando na luta contra o rebaixamento na Série C do Brasileiro. Fora de casa, o Tubarão da Barra até abriu o placar, mas cedeu o empate ao Confiança. O duelo ficou em 1 a 1, na noite desta segunda-feira, 22, na Arena Batistão, em Aracaju-SE. Ciel fez o gol coral e Raphael deixou tudo igual.

Aos 19 minutos, Marcelinho, novamente, esteve próximo de tirar o zero do marcador, mas não conseguiu. No minuto 34, não teve jeito. A zaga do Confiança afastou mal e Ciel, sem marcação, chutou de primeira, abrindo o placar no Batistão.

O jogo se desenhava confortável para o Tubarão, que buscava ter mais o controle do embate. No entanto, a estratégia montada para o segundo tempo logo foi desmanchada. Fellipe Borges cobrou falta de média distância, Douglas Dias, goleiro do Peixe, deu rebota e Raphael empatou.

Após esse momento, os comandados de Paulinho Kobayashi seguiram com a mesma proposta de jogo, e, por pouco, não voltaram a ficar à frente. Depois de cruzamento de Ciel, Naldo cabeceou, mas Jefferson fez grande defesa e evitou o segundo gol.

Com o apoio da sua torcida e necessitando do resultado, o Dragão se lançou na zona ofensiva do campo. Entretanto, demonstrava certa dificuldade em concluir as jogadas de ataque que poderiam vir a levar perigo a meta defendida por Douglas.

O primeiro arremate mais firme dos sergipanos veio com 29 minutos do segundo tempo. Vico passou pela marcação do Peixe, chutou forte, mas, para a sorte do Ferroviário, a bola saiu pela linha de fundo.

Apesar de ambos os times ensaiaram bons momentos, o jogo não teve mais lances que deixasse algum dos dois próximos do triunfo. Com isso, o jogo encerrou empatado em Aracaju.