Mauro Carmélio disputará reeleição e chegará a 20 anos como presidente da FCF

"Se o presidente da Federação estiver nela só por ser presidente, sim, eu sou contra. Mas aquele presidente que sempre tiver condição de liderança com seus clubes, que seus clubes tenham a credibilidade com ele, acreditar no trabalho dele, ter a condição deles se organizarem, de trabalhar e, principalmente, se modernizar, eu acho que não pode se dizer que é coronelismo. Porque mudar por mudar, não adianta. A pessoa que tem que assumir em um momento um cargo, qualquer cargo que exista, ele tem que estar preparado para isso. Eu fui preparado. E me modernizei. E acompanhei as mudanças do futebol brasileiro", disse o presidente da FCF em fevereiro de 2020, em entrevista às Páginas Azuis do O POVO.

Na última eleição, em 2021, o Fortaleza não apoiou o dirigente e chegou suspender o Congresso Geral Ordinário na Justiça. À época, o mandatário da entidade não escondeu a mágoa. Desta vez, o clube do Pici terá postura diferente e será favorável à reeleição de Carmélio.