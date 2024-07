Série D: Atlético Cearense busca vaga na próxima fase; Iguatu e Maracanã cumprem tabela

Jogadores do Atlético Cearense em campo pela Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Kauan Ferreira/Atlético Cearense

Quem também entra em campo sem grandes pretensões é o Maracanã. Entretanto, no caso da equipe de Maracanaú, não será por um bom motivo. O clube não tem mais chances de classificação e está eliminado do torneio. Por isso, apenas cumpre tabela ante ao América de Natal,, na Arena das Dunas, na capital potiguar. Diferente dos conterrâneos, o Atlético joga a vida contra o Potiguar, no Edgarzão, em Assu-RN. Atualmente na 5ª posição com 17 pontos, o Águia de Precabura precisa triunfar no Rio Grande do Norte e torcer pelo Iguatu. Caso aconteça essa soma de fatores. os dois cearenses seguirão firmes na luta pelo acesso à Série C 2025.