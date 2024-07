Ferroviário é derrotado pelo Ypiranga fora de casa, se complica na Série C e segue no Z-4

Ferroviário foi derrotado pelo Ypiranga fora de casa e se complicou na tabela de classificação da Série D Crédito: Lenilson Santos/FAC

O Ferroviário se complicou na Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, o Tubarão da Barra foi derrotado por 2 a 0 para o Ypiranga, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim, no Rio Grande do Sul, na noite desta quarta-feira, 17. Zé Vitor e Edson Cariús marcaram os gols. O resultado manteve o time na zona de rebaixamento com 11 pontos conquistados. De momento, é o 17º colocado na tabela de classificação. Na próxima rodada, a equipe viaja até Aracaju-SE, para encarar o Confiança, na segunda-feira, 22, na Arena Batistão. O duelo no interior gaúcho colocava a frente dois opostos no torneio. O Ferrão queria a todo custo ficar longe do Z-4. Já o Canário buscava o G-8 e seguir firme na luta pelo acesso.