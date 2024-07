Robson Lopes fala sobre chegada ao Ferroviário e projeta duelo acirrado contra Ypiranga

O volante de 32 anos foi o segundo reforço do Tubarão para o restante da temporada e poderá estrear como titular diante do clube gaúcho

Recém-chegado ao Ferroviário, o volante Robson Lopes foi a segunda contratação do Tubarão da Barra nesta janela de transferências. Em entrevista coletiva com a imprensa, o jogador falou sobre sua chegada ao clube coral e as expectativas para o confronto contra o Ypiranga, que ocorre nesta quarta-feira, 17, às 20 horas, no Colosso da Lagoa.

Vindo do Novo Hamburgo (RS), Robson revela ter sido bem acolhido na Vila Elzir Cabral. A relação de longa data com o técnico Paulinho Kobayashi ajudou na ambientação do jogador. “A recepção foi a melhor possível, o elenco me recebeu muito bem. E eu já tinha trabalhado com o Paulinho, sei como é o ambiente de trabalho com ele”, disse o atleta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atual camisa 20 do Ferrão começou a treinar com o elenco há duas semanas e já fez sua estreia no último jogo, diante do Volta Redonda. Atuando no segundo tempo da partida, Robson demonstrou uma boa atuação em campo, apesar do revés da equipe tricolor.