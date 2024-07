Ferroviário encara Ypiranga e busca vitória como visitante para sair do Z-4 da Série C

Marcelinho mudou de posição e marcou gols decisivos Crédito: LENILSON SANTOS/FERROVIÁRIO

Em busca de sua primeira vitória fora do Estado na atual edição da Série C, para fugir da zona de rebaixamento, o Ferroviário enfrentará o Ypiranga-RS na noite desta quarta-feira, 17, e terá a difícil missão de bater um adversário que ainda não perdeu em seus domínios em 2024. A bola vai rolar às 20 horas, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), em partida válida pela 13ª rodada. Para o time gaúcho, que tem apenas nove jogos na competição, devido às fortes chuvas que assolaram seu estado, uma vitória pode significar a entrada no G-8 classificatório para a próxima fase. Por sua vez, o lado cearense luta por uma vitória que representaria o alívio de terminar a rodada fora do Z-4. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Tubarão da Barra não vence há seis jogos na Terceirona, sequência que provocou a queda para a 17ª colocação. No recorte dos últimos cinco confrontos, a equipe de Paulinho Kobayashi foi a terceira que menos pontuou, à frente apenas de Caxias e são José, vice-lanterna e lanterna da competição, respectivamente. No mesmo período, o time coral registra a pior defesa e o quarto pior ataque do torneio.

Contudo, a diretoria coral trabalhou para reestruturar o plantel nos últimos dias. Para isso, cinco novos reforços foram anunciados. Entre eles, o zagueiro Bruno Reis e o volante Robson já treinaram entre os titulares. O zagueiro Léo Gobo também foi testado e disputa posição com Naldo, que já estava no time. Das duas contratações restantes, o lateral Israel deve começar no banco e o atacante Nicholas aguarda regularização. Do outro lado, O Ypiranga tem a segunda melhor defesa da competição, que mantém o dado no recorte dos últimos cinco jogos da Série C e ainda não foi derrotada em seus domínios nesta temporada. Mas um time que não vem demonstrando grande poder ofensivo: com Edson Cariús, velho conhecido do futebol cearense, no comando do ataque, o time só marcou três vezes nos últimos cinco compromissos, tendo o segundo pior ataque na Terceirona.

Ambas as equipes chegam ao duelo após derrotas: o Ferroviário perdeu para o Volta Redonda, por 2 a 0, no último dia 6, enquanto o Ypiranga sofreu revés por 3 a 0, para o Athletico-PR, na Copa do Brasil, no último sábado, 13. Para a partida, o Kobayashi não tem jogadores suspensos e pode contar com o retorno do goleiro Douglas Dias, que estava no departamento médico. Pelo lado gaúcho, Thiago Carvalho não deve contar com Heitor, que deixou o campo sentindo dores no compromisso pela Copa do Brasil. Ypiranga x Ferroviário

Ypiranga 4-3-3: Alexander; Jhonatan Ribeiro, Fernando Fonseca, Windson e Willian Gomes; Lucas Marques, Anderson Uchoa e Alisson Taddei; Matheus Anderson, Mirandinha e Edson Cariús; Téc: Thiago Carvalho Ferroviário 4-3-3: Geaze (Douglas Dias); Igor Dutra, Naldo (Léo Gobo), Bruno Reis e Ernandes; Robson, Wilker e Marciel; Marcelinho, Gabryel e Ciel. Tec: Paulinho Kobayashi