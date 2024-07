Devido à logística, jogo entre Confiança e Ferroviário é adiado; entenda

O Peixe irá divulgar a nova organização que será realizada para as partidas sequências fora de casa. Atualmente na 15ª posição com 11 pontos, o clube ainda busca engatar uma sequência positiva na temporada

A Federação Cearense de Futebol (FCF) conseguiu, junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), adiar o duelo entre Confiança-SE e Ferroviário, pela 14ª rodada da Série C do Brasileiro. Em um primeiro momento, o confronto seria no sábado, 20, às 19h30min, no Batistão, em Aracaju.

No entanto, a logística para o jogo incomodava o Tubarão do Barra. Antes de ir a Sergipe, o clube vai até Erechim, interior do Rio Grande do Sul, enfrentar o Ypiranga, na quarta-feira, 17, às 20 horas. Por isso, as entidades decidiram colocar o embate nordestino para segunda-feira, 22, às 20 horas, no mesmo local.