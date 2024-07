Ferroviário perde para o Volta Redonda e fica a 2 pontos do Z4 da Série C

Ferroviário perdeu por 2 a 0 para o Volta Redonda no estádio Presidente Vargas neste sábado, 6, pela Série C do Campeonato Brasileiro Crédito: Lenilson Santos / Ferroviário

O Ferroviário amargou mais uma derrota na Série C do Campeonato Brasileiro. Diante do líder Volta Redonda, o Tubarão da Barra perdeu por 2 a 0 no duelo realizado na noite deste sábado, 6, no estádio Presidente Vargas. Os gols da partida foram marcados por Henrique Silva e Matheus Lucas. Mesmo jogando em casa, o Ferroviário não conseguiu se impor sobre o adversário carioca. Os comandados de Paulinho Kobayashi tentaram arriscar em bolas longas no início da partida, mas pecavam na falta de precisão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com isso, as chances mais claras surgiram justamente com o time visitante, que não demorou para balançar as redes. Após duas tentativas frustradas com PK, Henrique Silva abriu o placar para o Voltaço. Em um chute de fora da área, ele surpreendeu o goleiro Geaze, colocando os cariocas na frente.

O Ferroviário sentiu o golpe e só voltou a ameaçar aos 24 minutos, quando Marcelinho mandou por cima do gol de Jean Drosny. Com o jogo novamente controlado, o Volta Redonda avançou com PK, que encontrou Matheus Lucas dentro da área para ampliar a vantagem. Com 2 a 0 no placar, as equipes saíram para o intervalo. Na etapa complementar, a partida ficou mais truncada, com muitas faltas de ambos os lados. Em duas delas, Henrique Silva foi punido com cartão amarelo, sendo expulso aos 35 minutos. Embora estivesse com um homem a mais no restante do duelo, o Ferroviário não conseguiu ultrapassar a forte defesa do Volta Redonda, que retorna para o Rio de Janeiro com os três pontos na bagagem. A equipe agora fica isolada na liderança da competição, com 27 pontos.