Kobayashi analisa derrota do Ferroviário e pede mudanças no calendário da equipe

Após perder na Série C, diante do líder Volta Redonda, o Ferroviário voltou a se aproximar do Z-4, se estabelecendo na 15ª posição na tabela, com apenas um ponto de distância para a zona de rebaixamento.

Em entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Paulinho Kobayashi reconheceu a atuação negativa do Tubarão da Barra frente ao adversário e falou sobre a necessidade de uma rápida recuperação para os próximos compromissos.

“Nós ficamos chateados, principalmente pelo fato de jogarmos em casa, onde é um lugar que estamos acostumados a vencer. Infelizmente nós não conseguimos fazer gols e envolver o adversário, mas temos que tirar isso como lição para os próximos jogos”, disse Koba.