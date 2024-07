Visando recuperação na Série C, Ferroviário contrata dois novos reforços

Em reta final da primeira fase da Série C, o Ferroviário busca reforços no mercado. Faltando oito jogos para o fim da primeira etapa, o Tubarão ocupa a 13ª posição na tabela, com 11 pontos somados. Neste sábado, 6, o clube recebe o vice-líder Volta Redonda esperando pontuar para subir de posição.

Conforme apurado pelo Esportes O POVO, para enfrentar o difícil adversário, o Ferrão poderá contar com dois novos reforços que chegaram à Vila Elzir Cabral nesta semana: o lateral-direito Israel e o volante Robson. Ao longo dos próximos dias, o clube planeja contratar ainda um zagueiro e um atacante.

Chegando a pedido do técnico Paulinho Kobayashi, os jogadores estão em processo final de regularização no clube e poderão estar à disposição do técnico para o jogo contra o Volta Redonda após cadastro no Boletim informativo diário (BID).