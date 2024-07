Ferroviário mede forças com Volta Redonda no PV para voltar a vencer na Série C

Ciel é a principal esperança de gols do Tubarão Crédito: FÁBIO LIMA

O Ferroviário volta a campo neste sábado, 5, pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Diante de sua torcida, para a qual disponibilizou ingressos promocionais, o Tubarão da Barra receberá o Volta Redonda-RJ, às 17 horas, no Estádio Presidente Vargas. O escrete coral chega ao jogo após ser derrotado pelo Remo, longe de seus domínios, por 2 a 1. Contudo, no PV, o time treinado por Paulinho Kobayashi não sofre derrotas há quatro jogos — vitórias sobre Floresta (como visitante), Londrina e São José e empate com Ferroviária-SP. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por sua vez, o Voltaço não tem sido uma visita agradável na Série C. Entre todos os times do torneio, tem a segunda melhor campanha longe de seus domínios, sendo a segunda equipe que mais marcou gols fora de casa. Com o terceiro melhor ataque da competição, os cariocas apostam suas fichas em Ítalo, atual artilheiro da Terceirona, que já balançou as redes em oito oportunidades, empatado com Jonathas, do Athletic-MG. Com isso, o duelo será entre goleadores, posto que o Ferroviário conta com o retorno do experiente Ciel, que estava suspenso diante do Remo.

"Estamos trabalhando firme e forte concentrado neste jogo, que sabemos que vai ser difícil. Mas tenho certeza que pelo que o professor vem trabalhando, podemos surpreender o adversário e conseguir um bom resultado dentro de casa, diante do nosso torcedor", analisou o camisa 99. Para o jogo, cada equipe conta com um desfalque entre os titulares. Pelo lado do Ferroviário, o goleiro Douglas Dias segue fora por um estiramento na panturrilha. O titular será Geaze, que tem feito defesas importantes. No Volta Redonda, o zagueiro Lucas Carmo cumprirá suspensão pelo terceiro amarelo. Contudo, conta com o retorno dos defensores Bruno Barra e Zé Vitor. A oito partidas do fim da primeira fase da Série C, o Ferroviário ocupa a 13ª posição, com 11 pontos, e se reforçou para a reta final. Para enfrentar o Voltaço, o Tubarão anunciou a contratação do lateral-direito Israel, vindo do Retrô-PE. O defensivo de 30 anos já está regularizado e já treinou com o restante do plantel. Em breve, o escrete coral também anunciará o volante Robson, que estava no Novo Hamburgo e chegou a Fortaleza para a oficializar a transferência. Antes do jogo contra o Ypiranga-RS, conforme apurado pelo Esportes O POVO, o Ferroviário também deve anunciar mais um zagueiro e um jogador de ataque. Ferroviário x Volta Redonda

Ferroviário

4-3-3: Geaze; Igor Dutra (Israel), Alisson, Willian Rocha e Renan Luis; Lincoln (Wilker), Marciel e Romarinho; Marcelinho, Ciel e Gabryel Martins. Téc: Paulinho Kobayashi Volta Redonda 4-3-3: Jean Carlos; Wellington Silva, Bruno Barra, Zé Vitor e Sanchez Costa; Patrick, Robinho e Henrique Silva; Vinicius Moura, Ítalo e Douglas Skilo. Téc: Rogério Corrêa