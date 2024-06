Fora de casa, Ferroviário encara o Remo para manter distância do Z-4 da Série C

Marcelinho, atacante do Ferroviário, comemora o gol da vitória Crédito: Lenilson Santana/Ferroviário AC

Portanto, o embate contra a equipe paraense se torna vital nessa luta. Além disso, uma vitória pode fazer o time de Paulinho Kobayashi encostar no G-8 e aspirar um outro objetivo na tabela. Neste caso, a briga pelo acesso. Para isso, o time coral terá que superar o desgaste da rotina intensa de jogos pela Terceirona. A dificuldade, inclusive, foi comentada pelo técnico da equipe em coletiva pós-jogo do empate com a Ferroviária, na última quarta-feira, 26. “A dificuldade que a gente tá encontrando é com as viagens. Esse desgaste, só quem está no futebol sabe disso. Quem tá em casa e vem só aqui no estádio para torcer não sabe o que a gente passa”, disse Kobayashi na oportunidade.