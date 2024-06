Ferroviário fica no empate com a Ferroviária e estaciona na tabela da Série C

No Estádio Presidente Vargas, o time coral não fez uma partida inspirada e não conseguiu sair do zero contra a equipe paulista

Nesta quarta-feira, 26, o Ferroviário empatou sem gols com a Ferroviária em duelo da décima rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. No Estádio Presidente Vargas, o time coral não fez uma partida inspirada e não conseguiu sair do zero contra a equipe paulista.

Com o resultado, o Tubarão da Barra sobe uma posição na tabela da Terceirona e agora é 11º colocado com onze pontos. O próximo compromisso da equipe será no sábado, 29, diante do Remo, fora de seus domínios.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ferroviário 0x0 Ferroviária: o jogo

Atuando em casa, o Peixe tentou ter o controle do embate desde o minuto inicial. Não à toa conseguiu criar uma chance de gol já na primeira subida ao ataque. No lance, Marciel isolou a bola após tentativa de avanço de Ciel pela esquerda.