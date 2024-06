Kobayashi revela problema com desgaste do elenco: "Só quem tá no futebol sabe"

Desde o início da temporada, o Tubarão da Barra já soma 14 baixas no elenco e conta com cerca de 20 jogadores no atual plantel.

O técnico Paulinho Kobayshi concedeu entrevista após o empate contra a Ferroviária, na noite quarta-feira, em partida válida pela 10ª rodada da Série C. Em meio aos elogios à atuação da equipe coral, o treinador também revelou problemas com desgaste do elenco.

“A dificuldade que a gente tá encontrando é com as viagens. Praticamente depois de amanhã (esta sexta) a gente já vai estar viajando, na madrugada. Então a gente só vai descansar esta noite e amanhã a gente já não tem a noite toda para descansar. Esse desgaste, só quem está no futebol sabe disso. Quem tá em casa e vem só aqui no estádio para torcer não sabe o que a gente passa”, disse Kobayashi.

“Estamos nessa dificuldade, o elenco é enxuto e vamos contar com quem tem”, completou. Desde o início da temporada, o Tubarão da Barra já soma 14 baixas no elenco e conta com cerca de 20 jogadores no atual plantel.