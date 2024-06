Léo Rafael alega que Ferroviário atrasou três meses de salários; clube nega

Léo Rafael jogou partidas da Copa do Brasil e Série C pelo Tubarão da Barra Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário AC

Reintegrado ao elenco do Ceará no último dia 17, após breve passagem pelo Ferroviário, o meia Léo Rafael alega ter sofrido com inadimplência na Barra do Ceará. No dia 12 deste mês, o Tubarão informou que o jogador foi afastado após abandonar os treinos. Ao Esportes O POVO, o estafe do atleta diz que a equipe coral atrasou três meses de salários, o que é negado pelo Ferrão. O meio-campista de 23 anos foi emprestado pelo Vovô em fevereiro. Com a divisão dos vencimentos feita entre Ceará e Ferroviário, o estafe de Léo Rafael informou que a fatia alvinegra era paga diretamente ao Tubarão, mas não era repassada ao jogador.

Na época, o clube da Barra informou que o meio-campista deixou o treinamento indicando que sairia do Ferrão, o que foi visto internamente como um ato de indisciplina. O técnico Paulinho Kobayashi logo indicou que não usaria mais Léo Rafael nos jogos.