Técnico do Floresta, Marcelo Cabo atinge a marca de 500 jogos na carreira

Marcelo Cabo, técnico do Floresta, comandando o time à beira do campo Crédito: Kelly Pereira/Floresta EC

Na vitória do Floresta por 1 a 0, frente ao Náutico, na última segunda-feira, 17, foi especial para o técnico Marcelo Cabo, que chegou a 500 jogos em sua carreira. Desde 2004 à beira dos gramados, Cabo está em sua segunda passagem no futebol cearense. Em 2015, o comandante esteve à frente do Ceará, quando o time, à época, brigava contra o rebaixamento à Série C. Foram 15 jogos pelo Vovô. Outros clubes tradicionais também estão em seu currículo, com CSA, Atlético-GO, Vila Nova, Vasco, Guarani-SP e Figueirense.