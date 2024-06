Após nova derrota, Kobayashi mantém o foco em afastar o Ferroviário do Z-4

Derrotado pelo Athletic fora de casa por 3 a 1, o Ferroviário volta a apresentar uma sequência negativa na Série C após ter engatado duas vitórias seguidas, diante do Floresta e Londrina. Antes de entrar em campo diante do Athletic, o Tubarão da Barra vinha de uma derrota de 1 a 0 para o Botafogo-PB.

Mesmo após abrir o placar aos 2 minutos com gol de Gabryel Martins, o time coral não conseguiu segurar o resultado e viu o adversário reverter a vantagem para 3 a 1. Sobre a partida, o técnico do Ferrão, Paulinho Kobayashi, reconheceu as dificuldades da equipe para se impor fora de casa e atribuiu o desempenho indesejado às más condições do gramado.

“A gente sabe do potencial e da qualidade do adversário, mas mesmo assim nós ainda fizemos um bom primeiro tempo, conseguimos fazer um gol logo no início. Depois ficou difícil pelo que o adversário apresentou e pelo campo, que tivemos dificuldade com bastantes jogadores escorregando. Infelizmente não conseguimos segurar o resultado quando estávamos ganhando, mas aos poucos vamos melhorando”, disse Kobayashi.