Vini Jr. celebra condenação de torcedores do Valencia: "Sou algoz de racistas"

Além de ficarem presos por oito meses, os três torcedores do Valencia terão que pagar multas e estão proibidos de entrar em qualquer estádio onde sejam disputados jogos de La Liga ou da seleção espanhola

A La Liga anunciou nesta segunda-feira, 10, que três torcedores do Valencia foram condenados a oito meses de prisão por cometer racismo contra Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid. Através de sua conta no X (antigo Twitter), o brasileiro celebrou a punição e pregou que seguirá na luta contra o racistas.

"Muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que minha luta era em vão e que eu deveria apenas "jogar futebol". Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo. Eu sou algoz de racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim. É por todos os pretos", escreveu.

"Que os outros racistas tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Obrigado a La Liga e ao Real Madrid por ajudarem nessa condenação histórica. Vem mais por aí…", acrescentou.