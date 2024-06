Ferroviário encara líder Botafogo-PB fora de casa

Após engatar duas vitórias consecutivas na Série C e se afastar da zona de rebaixamento, o Ferroviário volta a campo neste domingo, 9, para jogar a oitava rodada. O adversário da vez é o Botafogo-PB, líder do certame com 16 pontos. A partida acontecerá no estádio Almeidão-PB e terá início às 16 horas. O jogo terá transmissão no Nosso Futebol e na Zapping TV.

Invicto na competição, o Botafogo-PB se apresenta como um grande obstáculo para o Tubarão da Barra na busca pelos três pontos. Ao vencer o então líder Athletic por 3 a 1 na última rodada, o Belo garantiu a liderança da Terceirona. Buscando manter-se na primeira posição, o time paraibano conta com o fato de nunca ter sido derrotado pelo Ferrão em seus domínios.

Em quatro jogos com o mando de campo do time Alvinegro, foram duas vitórias para o time da casa e dois empates. Além disso, o clube tem uma das melhores defesas do campeonato, com apenas quatro gols concedidos.