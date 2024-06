Ferroviário terá sequência de dois jogos como visitante frente a times do G-4 da Série C

Após duas vitórias seguidas pela Série C, o Ferroviário volta a campo no próximo domingo, 9, às 16h30min, quando enfrenta o Botafogo-PB. O duelo será realizado no estádio Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba, e abre uma sequência de dois jogos do Tubarão da Barra fora dos próprios domínios.

Em seguida, a equipe do técnico Paulinho Kobayashi joga contra o Athletic na Arena Sicredi, em Minas Gerais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além de lidar com o percalço de atuar como visitante, o Ferroviário enfrenta ainda dois dos times que disputam a liderança da competição. O Botafogo-PB é o líder do torneio com 16 pontos enquanto o Athletic está na 3ª posição com 15.