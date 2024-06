Ciel comemora sequência de vitórias e espera "surpreender" diante do Botafogo-PB

Com a vitória sobre o Londrina no último sábado, 1º, o Ferroviário finalizou a sétima rodada da Série C na 14ª posição. Se recuperando do início ruim na competição, o Tubarão da Barra enfrentará uma difícil sequência fora de casa contra times do topo da tabela. Em entrevista à imprensa, o atacante Ciel se mostrou contente com a saída do time do Z4 e revelou estar focado nos desafios das rodadas seguintes.

“Colocamos em prática nossa determinação e nossa garra, porque a gente tinha que mudar essa chave. Mas é como eu falei depois do jogo, não conseguimos nada ainda, apenas subimos um degrau”, disse Ciel sobre as duas últimas vitórias do Ferrão.