Ceará x Fortaleza: FCF divulga tabela detalhada da final do Campeonato Cearense Sub-17

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou nesta segunda-feira, 3, a tabela detalhada da final do Campeonato Cearense Sub-17. Classificados para a decisão após eliminarem Tirol e FC Acopiara, respectivamente, Ceará e Fortaleza duelarão em duelos de ida e volta nos dias 8 e 15 de junho, no Estádio Presidente Vargas.

O duelo de ida será com mando do Tricolor do Pici. O embate acontecerá no dia 8 de junho (sábado), às 15h30min (de Brasília).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A finalíssima ocorrerá no sábado seguinte, dia 15 de junho, às 9h30min (de Brasília). Os duelos serão transmitidos com exclusividade pela FCFTV, canal da Federação Cearense de Futebol no YouTube.