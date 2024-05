Evento de Whindersson Nunes não será em São Januário; entenda

Troca do gramado da Colina inviabiliza evento para arrecadar fundos para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul Crédito: Jogada 10

O Vasco e o comediante Whindersson Nunes interagiram nas redes sociais e negociaram a negociaram a realização do evento que arrecadaria fundos para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. No entanto, este evento não poderá acontecer em São Januário em virtude da troca do gramado do estádio. A informação é do portal “ge”. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Não poderíamos usar o gramado, limita demais o público, a intenção são muitos ingressos, muita ajuda”, escreveu Whindersson, no “X” (antigo twitter).

No momento, o estádio passa por uma transição para instalação da grama de inverno, processo iniciado logo após a derrota para o Criciúma. Dessa forma, o clube só irá liberar o campo para a partida do próximo domingo (12), diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Além disso, o Cruz-Maltino que realizar um evento durante o processo iria prejudicar o estado do gramado e atrapalhar a programação da temporada. O Vasco chegou a oferecer quatro opções ao estafe de Whindersson, que as recusou. Uma delas foi realizar o evento atrás do gol da estátua do Romário para 20 mil pessoas na arquibancada. Em outra proposta, o clube disse que o comediante poderia montar palco atrás do gol da estátua do Roberto Dinamite para 6 a 8 mil pessoas na arquibancada curva e na grama fora do campo.