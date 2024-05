Maracanã vence e Atlético-CE perde na Série D neste domingo

Maracanã superou o Potiguar de Mossoró por 2 a 1 de virada, enquanto que o Atlético-CE foi derrotado pelo América-RN por 3 a 0. Ambas as partidas aconteceram em Rio Grande do Norte

Aos 32 minutos da segunda etapa, Ivanaldo converteu um pênalti e, aos 43, Cleverton selou o resultado final da partida. Com essa vitória, o Maracanã subiu para a quarta colocação do Grupo A3, somando quatro pontos.

Jogando no estádio Leandro Nogueira, em Mossoró, o Maracanã garantiu sua primeira vitória após uma virada sobre os donos da casa. Apesar de começar perdendo com um gol de Fernando de Deus aos 44 minutos do primeiro tempo, a equipe alviceleste lutou até o fim para reverter o placar.

Já na capital do estado vizinho, outro confronto do mesmo grupo: América-RN contra Atlético-CE. Com uma vantagem construída no primeiro tempo, a equipe de Natal pressionou do início ao fim e marcou aos 24 minutos com Norberto. Alan ampliou a vantagem aos 42 minutos.

No segundo tempo, o Atlético-CE tentou reagir, marcando um gol aos 4 minutos com Leozinho, que aproveitou o rebote de uma falta cobrada por Wesley. No entanto, o gol foi anulado devido a um impedimento identificado pela arbitragem.

O América-RN continuou criando as melhores oportunidades e marcou o terceiro gol aos 48 minutos, com Gustavo Henrique, de cabeça. Com essa vitória, o América-RN assumiu a vice-liderança do grupo A3, enquanto o Atlético-CE encontra-se na lanterna, sem nenhum ponto conquistado.