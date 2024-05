Floresta recebe a Ferroviária-SP buscando vencer após início ruim na Série C

Um dos representantes cearenses na Série C 2024, o Floresta iniciou sua jornada na competição de forma negativa. Acumulando duas derrotas nas duas primeiras rodadas, o Lobo receberá a Ferroviária-SP neste sábado, 4, às 19h30min (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, almejando sua primeira vitória no certame nacional.

No embate, o time da Vila Manoel Sátiro espera fazer uma apresentação melhor do que fez contra Botafogo-PB e Volta Redonda, respectivamente. No primeiro jogo, a equipe foi superada por 2 a 1 dentro dos seus domínios. Já no segundo o revés aconteceu fora de casa.



"Fizemos uma boa semana de trabalho e agora precisamos de uma recuperação no campeonato. Precisamos vencer. Sabemos que não é fácil, pois a Ferroviária é uma grande equipe. Mas também sabemos que precisamos continuar firmes na competição", disse o volante Jô Almeida em entrevista coletiva nesta semana.