Em preparação para Série C, Ferroviário anuncia a saída de quatro jogadores

Escalado em dez jogos do Ferroviário em 2024, Tarcísio foi um dos atletas dispensados pelo clube antes da Série C. Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário AC

No Ferroviário desde 2023 após formação na base do Fortaleza, o goleiro Hugo pouco foi aproveitado e só atuou em duas partidas, no ano em que chegou. Em 2024, ele não havia disputado nenhuma das 12 partidas que o Tubarão da Barra jogou. Emprestado pelo CRB ao clube coral, o defensor Matheus Mega entrou em campo em três partidas, mas nunca chegou a se firmar ou mesmo ser titular e, com isso, retorna ao time alagoano. O histórico é parecido ao do meia Rafael Chorão. Na temporada 2024, ele participou de quatro jogos do Ferroviário no Campeonato Cearense, mas sempre na condição de reserva. Dos jogadores dispensados, o mais utilizado foi o meia Tarcísio. Ele atuou em dez dos 12 jogos do Tubarão da Barra na temporada, mas em nenhum por 90 minutos. No empate diante do Fortaleza, ele foi responsável por dar assistência ao gol marcado por Vinicius Alves.