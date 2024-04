Cearense 2024: assista aos melhores momentos de Ceará 1x1 Ferroviário

Alvinegro empata com Tubarão da Barra no Castelão e confirma presença na decisão do Estadual

O Ceará é finalista do Campeonato Cearense de 2024. Na tarde deste sábado, 16, o Vovô empatou em 1 a 1 com o Ferroviário, na Arena Castelão, pela partida de volta da semifinal, e garantiu presença na decisão do Estadual.

O gol alvinegro foi marcado por Lourenço, enquanto Matheus Bahia (contra) empatou para o lado do Tubarão da Barra. No duelo de ida, o Ceará havia vencido por 3 a 2, o que garantiu a vantagem da igualdade no segundo embate.

Ceará 1x1 Ferroviário: melhores momentos