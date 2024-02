Com vantagem do empate, Ferroviário visita Maranhão pela Copa do Brasil

Participam da fase inicial do certame nacional 80 clubes. Destes, Ferroviário, Fortaleza e Iguatu representam o futebol cearense. O Ceará, campeão da Copa do Nordeste de 2023, entrará apenas na 3ª fase.

O escrete coral embolsou R$ 750 mil por participar da primeira fase. Em caso de classificação, fatura mais R$ 945 mil. Com a eliminação precoce na Copa do Nordeste, a partida se tornou ainda mais importante para o Tubarão, que a trata internamente como uma final, mesmo acontecendo entre os dois jogos das quartas de final do Campeonato Cearense.

O Ferroviário dará o pontapé inicial em sua campanha na Copa do Brasil de 2024 nesta quarta-feira, 28, quando enfrentará o Maranhão, às 19h30min, no estádio Governador João Castelo, o Castelão, em São Luís (MA). Na ocasião, a equipe cearense precisará apenas de um empate — por qualquer placar — no jogo único para alcançar a classificação para a próxima fase.

O Tubarão da Barra chega para a partida com uma sequência de cinco jogos sem perder: três vitórias e dois empates. Sob o novo comando de Maurício Copertino, que busca um estilo de jogo próprio, são duas igualdades e um triunfo, com apenas um gol sofrido.

Para o confronto, a possibilidade de mudança na escalação do Ferroviário é no setor ofensivo, posto que Marcelinho estreou com gol e agradou Copertino. A entrada do volante Wilker, que mudou a dinâmica do último jogo, também é avaliada.

Por sua vez, o Maranhão já fez 13 partidas em 2024, das quais venceu oito, foi derrotado em apenas duas e teve três empates. O técnico Zé Augusto também vai com força máxima. No último fim de semana poupou quase todos os seus principais jogadores na derrota por 2 a 0, para o Tuntum, no Campeonato Maranhense. A única dúvida do Quadricolor está no setor defensivo, onde Leone e Anderson Cearense têm dividido a vaga para formar dupla de zaga com o titular Maicon.

Maranhão x Ferroviário

Maranhão

4-4-2: Moisés; Franklin, Leone (Anderson Cearense), Maicon e André Radija; Cavi, Vander, Ronald e Adeilson; Vinícius Barata e Clessione. Téc: Zé Augusto