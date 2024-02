Ferroviário tem atraso em voo e muda logística antes de encarar o Maranhão pela Copa do Brasil

Não é o primeiro percalço passado pelo Ferroviário por conta de voos cancelados. Em 2023, a equipe cearense passou por verdadeiras sagas para se deslocar em alguns jogos. Após as semifinais da Série D, em Caxias do Sul, o clube enfrentou problemas com o voo de retorno a Fortaleza. Uma manutenção na aeronave, na época, causou atrasos e mudou toda a logística da equipe.

A logística original da viagem para enfrentar o Maranhão pela Copa do Brasil, às 19h30 desta quarta-feira, 28, era um voo com conexão em Belém-PA, que de lá partiria para São Luis-MA. Com o reagendamento, a equipe de Maurício Copertino viajou direto para a capital maranhense e chegou às 5h30min desta terça-feira, 27.

O voo que estava programado para levar a delegação do Ferroviário, às 20h45min desta segunda-feira, 26, para o Maranhão, onde a equipe cearense fará sua estreia na Copa do Brasil de 2024, foi cancelado devido às fortes chuvas. Para contornar a situação, a equipe coral, que já se encontrava no aeroporto, foi levada para um hotel e fez sua viagem em um novo voo às 03h15.

Em julho de 2023, também pela Série D, o Tubarão tiveram que fazer parte de um translado de jangada. Na época, o ônibus que levava o time e deveria ser transportado de balsa até Porto Franco, no Maranhão, teve um problema para entrar na embarcação. Com isso, os atletas precisaram ir de jangada pelo trecho do percurso.

Mesmo com o atraso, a equipe coral realizará um treino de apronto nesta tarde para finalizar a preparação para o tão importante duelo, tido internamente como uma final. Com a eliminação precoce na Copa do Nordeste, a Copa do Brasil se torna ainda mais importante para o ano do Tubarão da Barra.

Antes da viagem, Copertino comandou o último treino do Ferroviário, no qual os jogadores participaram de uma conversa estratégica e, em seguida, realizaram mais um treino posicional no estádio Elzir Cabral, um dos estilos mais treinados pela comissão que, mesmo com os bons resultados, ainda busca o melhor entrosamento entre a onzena titular e os atletas que saírem do banco de reservas.