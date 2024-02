Após vencer Iguatu, Ferroviário muda foco para encarar Maranhão pela Copa do Brasil

O Ferroviário viaja nesta semana para São Luís, onde irá encarar o Maranhão Atlético Clube pela primeira fase da Copa do Brasil 2024, no estádio Castelão, na próxima quarta-feira, 28.

A partida pela competição nacional ocorre após a vitória do Tubarão da Barra por 1 a contra o Iguatu, neste sábado, 24, no estádio Presidente Vargas, em partida válida pelas quartas-de-final do Estadual. Marcelinho, recém-contratado, foi o autor do gol do jogo.

Após a partida, o técnico Maurício Copertino elogiou a “postura grandiosa” de sua equipe diante do Azulão, mas ressaltou que a equipe deve mudar o foco para a partida diante do Maranhão.