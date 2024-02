Cearense 2024: assista aos melhores momentos de Ferroviário 1x0 Iguatu

Equipe coral bate Azulão com gol do atacante Marcelinho, no PV, e larga em vantagem por disputa de vaga na semifinal do Estadual

Neste sábado, 24, o Ferroviário venceu o Iguatu por 1 a 0, no Estádio Presidente Vargas, no duelo de ida das quartas de final do Campeonato Cearense, com gol do atacante Marcelinho, no segundo tempo. Assista abaixo aos melhores momentos da partida.

O duelo de volta entre Tubarão e Azulão será no próximo sábado, 2, às 16h40min, no Estádio Morenão, em Iguatu. O time coral tem a vantagem do empate para se classificar, enquanto a equipe do Centro-Sul do Estado precisará vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal.

Ferroviário 1x0 Iguatu: melhores momentos