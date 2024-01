Técnico do Maranhão confirma proposta do Ferroviário, mas seguirá no clube: "Seria um enorme passo"

Com contrato até o fim da temporada em seu atual clube, a proposta recebida por Zé Augusto, do Maranhão, correspondia ao dobro de seu salário

O Ferroviário segue no mercado em busca de um treinador após a demissão de Matheus Costa. Como noticiado pelo Esportes O POVO, o Tubarão buscou Zé Augusto, que atualmente comanda o Maranhão, adversário do escrete coral na primeira fase da Copa do Brasil de 2024.

Em fala exclusiva ao Esportes O POVO, o técnico revelou que houve um dia de muita conversa com representantes do Ferroviário, no qual as propostas apresentadas foram superiores em valores, bônus e condições por parte do Tubarão, mas que não achou vantajoso assumir um trabalho em andamento e com pouco tempo para trabalhar.

“Posso até me arrepender dessa decisão pelo tamanho do Ferroviário, mas decidi junto a minha equipe [...] Sei que seria um enorme passo na minha carreira. Reconheço isso e fico grato. Agradeci aos representantes, mas continuarei aqui. Quem sabe no futuro”, completou.