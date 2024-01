Ferroviário e Iguatu conhecem adversários da primeira fase da Copa do Brasil

Ferroviário e Iguatu conheceram nesta terça-feira, 30, seus respectivos adversários da primeira fase da Copa do Brasil. O Tubarão da Barra enfrenta o Maranhão-MA, enquanto o Azulão joga diante do Juventude. As partidas serão disputadas em duelo único, entre os dias 21 e 28 de fevereiro.

Em duelo único, o grupo coral joga fora de casa. Por ser o melhor ranqueado do embate no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF, entretanto, a equipe hoje comandada por Raimundo Wagner possui a vantagem do empate para seguir na competição. A situação do Iguatu é inversa. O time cearense não terá a vantagem da igualdade no confronto, mas irá disputá-lo como mandante.

Caso avance, o Ferroviário enfrenta o melhor entre Humaitá-AC e Sampaio Corrêa-MA. Já o Iguatu, em caso de classificação, joga diante do vencedor de Ji-Paraná-RO x Paysandu-PA. A tabela detalhada da competição será divulgada em breve pela CBF.