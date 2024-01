Ex-Fortaleza e Ceará, Crispim e Bissoli marcam dois gols em amistoso pelo Buriram United

Lucas Crispim, ex-Fortaleza, e Bissoli, ex-Ceará, jogarão pelo Buriram United, da Tailândia, em 2024 Crédito: Reprodução/Buriram United

Pelo Ceará, Bissoli protagonizou uma passagem de pouco brilho. O atacante sofreu para ter uma sequência como titular e demorou para marcar o primeiro gol pelo time do Porangabuçu. Ao todo, o jogador disputou 17 partidas, marcou três gols e deu uma assistência pelo Vovô. Lucas Crispim, por outro lado, teve passagem marcante pelo Fortaleza. Foram três temporadas no Tricolor, onde defendeu o time leonino em 127 oportunidades, marcando nove gols e contribuindo com 17 assistências. No Leão, conquistou os títulos do Campeonato Cearense (3x) e da Copa do Nordeste (1x), além de ter contribuído diretamente com a classificação inédita da equipe à Libertadores em 2021.

