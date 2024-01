Ferroviário faz proposta por técnico do Maranhão, próximo adversário na Copa do Brasil

Com o comando da equipe estando interinamente nas mãos de Raimundo Wagner, coordenador técnico do clube, o Ferroviário está no mercado em busca de um técnico para a temporada de 2024 após a demissão de Matheus Costa.

O alvo da vez, tratado como plano A, é o treinador Zé Augusto, de 45 anos, que atualmente treina o Maranhão-MA, adversário do Tubarão da Barra na primeira fase da Copa do Brasil. A informação da procura foi veiculada inicialmente pelo Canal do Ferrão e confirmada pelo Esportes O POVO.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com contrato até o fim da temporada em seu atual clube, a proposta recebida pelo maranhense corresponde ao dobro de seu salário. Contudo, tanto o técnico quanto o Macão querem estudar a proposta com paciência, posto que a equipe atualmente é líder do estadual, está classificada para a Copa do Nordeste e vive uma sequência de cinco jogos sem ser derrotada.