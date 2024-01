Novo coordenador técnico do Ferroviário, Raimundinho ressalta objetivo por acesso à Série B

Mesmo assumindo o cargo de forma interina até o clube encontrar um treinador definitivo, Raimundinho comentou acerca da evolução do clube e ambições para a temporada, como o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro

"Agora a gente tem que tentar reerguer isso aí e colocar junto com essa estrutura, junto com todos. E o Ferroviário busca não só mais um título Cearense, como também busca e pensa alto na Série C visando o acesso à Série B.

Em seu primeiro treino à frente do Ferroviário como treinador interino nessa terça-feira, 23, o coordenador técnico Raimundo Wagner comentou sobre mudanças no clube coral e falou sobre projeções para a nova temporada.

“Vamos dar o nosso melhor. Sabemos que o jogo vai ser muito difícil no domingo, mas com certeza vamos correr muito para bater essa vitória e começar a ingressar em busca dessa classificação na competição”.

O Tubarão da Barra tem seu próximo desafio neste domingo, 28, às 16 horas, pela segunda rodada do Campeonato Cearense diante do Atlético-CE.

O otimismo do coordenador técnico é reflexo das mudanças sofridas pelo clube. Ao relembrar sua primeira passagem pelo Tubarão da Barra, em 2015, quando permaneceu por somente cinco partidas, Raimundinho ressaltou a melhoria de condições técnicas do time.

Raimundinho assumiu o comando interino após a demissão do treinador Matheus Costa, que não resistiu ao cargo após dois jogos. Com o antigo comandante, o Tubarão perdeu na estreia do Estadual para o Floresta e foi eliminado da Copa do Nordeste.