Saulo comenta modelo de jogo implementado por Mancini e cita adaptação: "Leva tempo"

De acordo com Saulo, o fato de Mancini ter chegado ao Vovô na reta final de 2023 causou certas limitações. Agora, com o treinador iniciando o ano e comandando a pré-temporada, o trabalho tem sido “100% dele”, com um estilo de jogo coerente com as peças do atual elenco.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 30, o atacante Saulo Mineiro comentou sobre o processo de adaptação do elenco com o novo estilo de jogo que o treinador Vagner Mancini vem implementando neste início de temporada no Ceará , composto principalmente por “agressividade, marcação e ataque”.

“A chegada de um treinador no final de uma temporada não dá para exigir tanto. Ele não iniciou. O Mancini, ano passado, ele colocou pra gente um modelo de jogo que já estávamos adaptados, mas de forma diferente. Ele veio para isso, para fazer a diferença. Já neste ano, como ele está desde o início da pré-temporada, é um trabalho 100% dele, que é agressividade, marcação e ataque, um estilo de jogo que cabe em cima do elenco hoje. Isso é tempo. Com o tempo vamos adquirindo sua forma de jogo”, explicou.

Do ponto de vista individual e coletivo, Saulo entende que o momento é de adaptação geral. Por se tratar de uma fórmula de jogo diferente, com outros detalhes táticos, a equipe ainda deve levar algum tempo para estar totalmente habituada às ideias de Mancini.

“Eu cheguei no meio da temporada do ano passado. Estava no futebol japonês, que é totalmente diferente do brasileiro, principalmente a Série B. Então teve essa readaptação. Tive um pouco de dificuldade, mas contei com o apoio do Mancini e do staff dele. Não pude produzir como esperado, porém trabalhei firme. Neste ano, a equipe é nova, que se juntou há pouco tempo. Todos jogadores precisam dessa adaptação. É uma fórmula de jogo diferente que o Mancini vem implementando, e isso leva tempo, tanto coletivo como individual”, analisou.