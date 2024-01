De virada, Floresta vence Ferroviário por 3 a 1 na estreia do Campeonato Cearense

O Floresta teve uma estreia promissora no Campeonato Cearense 2024 ao derrotar o Ferroviário por 3 a 1 no estádio Presidente Vargas, na noite deste sábado, 20 de janeiro. O Verdão da Vila conquistou a vitória de virada com gols de Lucas Alisson, Buba e Marllon, após Vinícius Alves abrir o placar para o Ferrão.

Após o lance irregular, a partida seguiu sem muitas emoções, com ambas as equipes se estudando bastante, trocando passes, mas sempre errando na hora de definir. Aos 23 minutos, porém, escapando de uma série de escanteios cobrados pelo Floresta, o Ferroviário tocou a bola desde o goleiro, passando de pé em pé, até chegar para Ciel.

Da entrada da área, o capitão do Ferrão deu bela assistência para o cabeceio de Vinícius Alves. Agora em posição legal, o atacante mandou para o fundo das redes para abrir o placar. No campo, os jogadores celebraram juntos e de joelhos. Fora dele, os atletas do banco levantaram para abraçar o treinador Matheus Costa – bastante criticado após a eliminação da equipe na pré-Copa do Nordeste para o Asa, em 6 de janeiro.

O Floresta reagiu no fim do primeiro tempo com uma arma pouco utilizada até aquele momento: os chutes de fora da área. Aos 43 minutos, Lucas Alisson arriscou de longe, e o goleiro Douglas Dias aceitou, igualando o marcador. Na reposição de jogo, os jogadores do Ferroviário perderam a bola que sobrou na direita para Buba, que chutou com categoria no ângulo, virando o jogo. Com o 2 a 1 no placar, as equipes foram para o intervalo com sentimentos distintos.

Na etapa complementar, o Floresta voltou com tudo. Aos 8 minutos, Iury Tanque recebeu na entrada da grande área e passou com facilidade por Willian Rocha, que só parou a jogada com um carrinho faltoso. Penalidade para a equipe da Vila Manoel Sátiro, que ampliou com Marllon. Depois do gol, o 3 a 1 perdurou até o apito final.

Jogadores do Floresta celebram gol durante a partida de estreia diante do Ferroviário, pelo Campeonato Cearense 2024 Crédito: Ronaldo Oliveira / Floresta EC

O Floresta volta a campo no próximo sábado, 27 de janeiro, diante do Ceará, às 16h40min, novamente no estádio Presidente Vargas. Já o Ferroviário pega o Barbalha no domingo que vem, 28, às 17h30min, no estádio Raimundão. Lembrando que Verdão e Ferrão têm apenas o Campeonato Cearense no calendário até suas estreias na Série C do Campeonato Brasileiro, em abril.