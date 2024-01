Floresta perde de virada para o Botafogo-SP e se despede da Copinha

O Floresta está fora da Copinha 2024. De virada, o Lobo da Vila foi superado em 2 a 1 pelo Botafogo-SP na tarde deste sábado, 13, no estádio Amadeu Mosca, em Salto, São Paulo, em duelo válido pela segunda fase do certame de base. Todos os gols ocorreram na segunda etapa.

Aos seis minutos, após cobrança de pênalti, Vitinho colocou o Verdão na frente do marcador. O Botinha iniciou a remontada aos 33 minutos, com Carlos Eduardo, e alcançou a classificação aos 45, com Willian.

Com o resultado, o time paulista aguarda o vencedor do embate entre Atlético-MG e Sfera. As equipes duelam também neste sábado, às 19h15min, no estádio Municipal de Santana de Parnaíba, em São Paulo, com transmissão do canal de TV SporTV.