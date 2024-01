Em busca da classificação, Iguatu enfrenta o ABC pela segunda fase preliminar da Copa do Nordeste

Após conquistar uma classificação heroica fora de casa contra o CSA-AL, quando empatou a partida nos acréscimos com um jogador a menos e saiu vencedor nas penalidades, o Iguatu enfrentará o ABC-RN pela segunda fase preliminar na Copa do Nordeste. A partida será neste sábado, 13, às 19 horas no estádio Frasqueirão, em Natal-RN.

Os detalhes da partida foram divulgados e confirmados na última segunda-feira, 8, pela CBF. O confronto define quem conquistará a vaga na fase de grupos do torneio. Assim como na etapa anterior, um empate no tempo regulamentar leva o duelo para as penalidades.

Diferente da equipe cearense, o jogo que classificou o time potiguar contra o Sousa, foi decidido ainda no tempo normal, com gol de Daniel Cruz após cruzamento de Sammuel, meio campista revelado pelo Fortaleza que está emprestado ao ABC.