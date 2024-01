Floresta garante classificação e enfrentará o Botafogo-SP no mata-mata da Copinha

A classificação só foi assegurada após a vitória do Atlético-MG diante do SKA Brasil. Líder do grupo, o Galo bateu a equipe paulista, que almejava um empate para poder avançar, por 2 a 1

Nesta quarta-feira, 10, o Floresta garantiu sua vaga na fase de mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2024. A equipe da Vila Manoel Sátiro empatou em 2 a 2 com o Timon-MA e finalizou a fase inicial do torneio na segunda colocação do Grupo 18.

A classificação, no entanto, só foi assegurada após a vitória do Atlético-MG diante do SKA Brasil. Líder do grupo, o Galo bateu a equipe paulista, que almejava um empate para poder avançar, por 2 a 1.