Estádio Domingão, em Horizonte, recebe melhorias em estrutura e iluminação

As obras tiveram como objetivo requalificar o local para receber competições nacionais, adequando-o aos padrões da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Outro motivo é dar boas condições ao Horizonte, que disputará o Campeonato Cearense de 2024, após ser campeão da divisão de acesso no ano passado. A solenidade de entrega terá entrada gratuita.

As reformas aconteceram em duas etapas. A primeira, que custou aproximadamente R$ 1,2 milhão, possibilitou a construção de uma nova entrada para a torcida visitante e adequou os setores aos padrões que o Corpo de Bombeiros exige.

Além disso, duas baterias de banheiros foram edificadas e o vestiário da equipe mandante foi reformado. Outra ação incluiu a instalação de um novo placar eletrônico.

Na segunda etapa, os refletores da praça esportiva foram trocados. O local recebeu 86 projetores com tecnologia LED, no padrão da CBF. Espera-se que a economia de energia seja próxima dos 42%. Por terem vida útil maior, os equipamentos devem proporcionar economia com manutenção.

O evento de entrega contará com dois amistosos. Antes da solenidade, os finalistas da última edição do Campeonato Horizontino se enfrentarão. Depois, o Horizonte encara o Atlético Cearense.

“Com essas mudanças no visual do Estádio Domingão, a iluminação de LED, padrão Série A Nacional, e a nova bilheteria do mandante e do visitante vai colocar nossa praça esportiva em um novo patamar no cenário futebolístico nacional. Estaremos ainda mais prontos para receber a Copa do Nordeste, Campeonato Cearense Série A, Série B e até Brasileirão Série C e Série D”, afirmou Chelo Rocha, secretário de Esportes do município.