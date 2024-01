Atlético-CE perde para o Ituano e se despede da Copinha

Repórter do caderno de Esportes

Águia da Precabura somou apenas um ponto no torneio após três jogos

O Atlético-CE esá fora da Copinha 2024. A Águia da Precabura se despediu do torneio nacional de base nesta terça-feira, 9, ao ser superado pelo Ituano por 2 a1 no estádio Coronal Francisco Vieira, em Itapira, São Paulo.

Com o revés, a equipe não alcançou a pontuação que precisaria para ficar entre os dois melhores times do grupo 14. Em três jogos disputados, somou apenas um ponto, com um empate e duas derrotas ao total.

No jogo desta terça-feira, 9, o Atlético-CE passou perto de somar mais um ponto, embora o benefício não fosse o suficiente para que a equipe se classificasse. Logo no primeiro minuto, o time cearense tomou um gol marcado por Felipe Fonseca.