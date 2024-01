FCF divulga calendário de competições de futebol feminino para 2024

Repórter do caderno de Esportes

Além do tradicional Campeonato Cearense adulto, Federação Cearense de Futebol irá executar por mais um ano o Estadual Sub-17

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou nesta terça-feira, 2, o calendário de competições voltadas ao futebol feminino que irão ocorrer em 2024. Além do tradicional Campeonato Cearense adulto, a instituição confirmou por meio do documento o plano de executar por mais um ano o Estadual Sub-17.

O Campeonato Cearense Adulto deve ocorrer entre os dias 7 de setembro e 23 de novembro. Antes disso, irá acontecer o Campeonato Cearense Feminino Sub-17. A competição de base está datada entre os dias 4 de maio e 6 de julho. Em 2023, ambos os torneios foram conquistados pelo Ceará diante do Fortaleza.

Principais times femininos do Estado, Vovô e Leão disputam, além dos Estaduais, o Brasileirão Feminino A2. De acordo com calendário da CBF, a competição nacional ocorrerá entre os dias 13 de abril e 20 julho. Pela campanha no Estadual, o R4 também deve jogar um torneio brasileiro, o A3, entre 30 de março e 29 de junho.