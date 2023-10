Vice-presidente da FCF anuncia patch de campeão e novidades para Cearense 2024

Mauro Carmélio Neto, vice-presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), durante o lançamento do Campeonato Cearense 2024 Crédito: Lucas Emanuel / FCF

Vice-presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio Neto, em contato com o Esportes O POVO nesta quarta-feira, 11, no Auditório Blanchard Girão, na Superintendência de Obras Públicas (SOP), anunciou algumas novidades para o Campeonato Cearense de 2024. A principal novidade estará nas camisas dos 10 clubes participantes do Estadual. Atual pentacampeão do Cearense, o Fortaleza terá um patch exclusivo para ser alocado no centro do manto, enquanto os outros nove times terão o patch do Campeonato Cearense 2024 para ser colocado na região da manga. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mauro Carmélio Neto ainda explicou que a partir da próxima temporada a arbitragem de vídeo (VAR) não será mais a versão “light”, com os árbitros em uma base à distância do estádio. O equipamento, que será custeado pela FCF, com os clubes arcando apenas com o pagamento dos respectivos designados, será utilizado nas semifinais e na final do Estadual.