Conselho técnico da FCF decide manter fórmula de disputa do Estadual para 2024

Os seis melhores clubes garantirão vaga no mata-mata, com os primeiros colocados do Grupo A e B garantindo vaga antecipada na semifinal. Nas fases decisivas, as partidas serão realizadas em ida e volta.

A Federação Cearense de Futebol (FCF) realizou nesta segunda-feira, 9, o Conselho Técnico do Campeonato Cearense 2024. O formato de disputa desta temporada será mantido para o próximo ano, com os 10 clubes dividido em dois grupos. O sorteio da divisão acontecerá na quarta-feira, 11, às 19h30, no auditório da Superintendência de Obras Públicas (SOP), na Arena Castelão.

A competição tem início previsto para 17 de janeiro (quarta-feira), com encerramento em 7 de abril (domingo). A confirmação será divulgada em breve com a divulgação do calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Os dois melhores colocados do Campeonato Cearense garantirão vaga na Copa do Brasil de 2025, enquanto os três melhores colocados, que não disputam a Série A, B ou C, serão os participantes na Série D do Brasileiro no ano seguinte.

O Conselho Técnico contou com a presença dos dirigentes de A.D. Iguatu, Barbalha, Caucaia, Ceará, Ferroviário, Floresta, Fortaleza, FC Atlético, Horizonte e Maracanã.

Potes para o sorteio dos grupos do Cearense

Pote 1: Fortaleza e Ceará



Pote 2: Ferroviário e Caucaia



Pote 3: Atlético-CE e Iguatu



Pote 4: Floresta e Barbalha



Pote 5: Maracanã e Horizonte

Os potes são divididos de acordo com o ranking de clubes da FCF.

Novidades para 2024

Em 2024, a Federação Cearense de Futebol (FCF) aumentará o valor da cota geral em 20%. O investimento total para a realização do Campeonato Cearense será entre R$ 3,8 e 4 milhões.

A entidade manterá o pagamento de transportes e hospedagens para os clubes, reajustando entre 25% e 30%, com exceção de Ceará e Fortaleza.