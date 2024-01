Casa de apostas da Romênia adquire naming rights do Campeonato Cearense de 2024

Com o acerto, válido para a próxima edição do torneio, a Federação de Futebol Cearense (FCF) divulgou que a competição se chamará "Cearense Superbet 2024"

A casa de apostas esportivas Superbet, oriunda da Romênia, adquiriu os naming rights da próxima edição do Campeonato Cearense e terá seu nome atrelado à competição, que se chamará “Cearense Superbet 2024”.

A novidade foi divulgada pela Federação Cearense de Futebol por meio das redes sociais. O início do torneio estadual acontecerá no dia 20 de janeiro, com a partida entre Fortaleza, atual pentacampeão, e Horizonte, campeão da segunda divisão estadual em 2023.