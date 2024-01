Ceará irá investir R$ 1,5 milhão no futebol feminino na temporada 2024

O Ceará disputa com o time feminino em 2024 o Brasileirão Feminino Série A2 e o Campeonato Cearense da modalidade. No certame nacional, as Alvinegras irão buscar o retorno à Série A1, enquanto no Estadual vão em busca do pentacampeonato após o tetra conquistado na Arena Castelão em novembro diante do Fortaleza. A equipe devem ainda disputar outros campeonatos com o time de base durante o ano, como é o caso do Cearense Sub-17.