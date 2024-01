Sondado por outros clubes, Erivelton Viana renova contrato com time feminino do Ceará

O técnico Erivelton Viana permanece no comando do time feminino do Ceará para a temporada de 2024. O Vovô anunciou a renovação do contrato com o treinador na tarde desta terça-feira, 2. Após a conquista do Campeonato Cearense ao final de 2023, o profissional recebeu sondagens de outros clubes da Série A2.

Erivelton decidiu, no entanto, pela renovação com o Alvinegro de Porangabuçu. Além da conquista do Cearense 2023, o ex-jogador possui um longo e positivo histórico com o time feminino do Vovô. Ele fez parte da comissão técnica em 2021 e se tornou treinador no segundo semestre do ano, quando conquistou o título estadual. Em 2022, o Ceará feminino atingiu maior maturidade técnica com o treinador, que resultou no acesso à elite do futebol feminino nacional e no título do Brasileirão da Série A2.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No final do ano, no entanto, quando a modalidade passou por um momento delicado em função da queda do time masculino, Erivelton Viana anunciou desligamento do clube. No primeiro semestre de 2023, ele esteve comandando o JC FC-AM, com quem foi até as quartas da Série A2, mas retornou ao Alvinegro de Porangabuçu a tempo de conquistar o tetra no Estadual.